„Christus in unserer Mitte“

Erinnerungen werden wach

In seiner Ansprache erinnerte Pfarrer Lovasz die Jubilare an ihren Weißen Sonntag, der wohl anders verlaufen sei als in der heutigen Zeit. Einige haben den Erstkommunionstag in St. Kilian gefeiert, andere wieder in anderen Gemeinden, wo sie als Kinder waren. Erinnerungen daran werden wach, die bis zum heutigen Tag geblieben sind, die Sicherheit und Garantie geben. Ebenso denkt man heute an bereits Verstorbene, mit denen man einst zusammen den Weißen Sonntag gefeiert hat.

Die Fürbitten des Tages verlasen Heidi Günther und Helmut Wimmer. Pfarrer Lovasz bedankte sich zum Schluss des Gottesdienstes bei den Jubilaren für ihr Kommen sowie bei den Erstkommunikanten mit Eva Mähringer, den Katecheten und den Ministranten wie auch der Chorleiterin Tamara Ibragimowa und dem Organisten Dr. Lothar Gaa. Das sind die Jubilare:

70 Jahre: Christa Rösch, Helmut Wimmer, Hella Kaiser, Walter Hoffmann und Theresia Müller;

65 Jahre: Ursula De Marco, Ingrid Mayer, Ursula Mittmann, Heidi Günther und Bernhard Magin;

60 Jahre: Renate Rössler;

50 Jahre: Brigitte Frei und Claudia Münch;

30 Jahre: Elena Matern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.04.2018