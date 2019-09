Comedy von der XL-Barbie

Oftersheim.Die „Barbie im XL-Format“ kommt nach Oftersheim. Das teilt die Gemeinde mit. Bereits im vergangenen Jahr absolvierte Daphne de Luxe einen Auftritt im Rose-Saal und sorgte für großes Erstaunen und unzählige Glücksmomente bei den Besuchern ihres Programms, heißt es in der Pressemitteilung. Sie tritt am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr erneut im Rose-Saal auf.

Daphne de Luxe ist mit Leib und Seele Entertainerin und bringt getreu ihrem Slogan „Comedy in Hülle und Fülle“ auf die Bühne. Ihr Showkonzept besteht aus Comedy, Kabarett, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Sie kann mit ihrer Vielfalt an Unterhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und Gesang überzeugen. Improvisationen sowie eine rauchige Gesangsstimme gehören zum A und O ihres Konzeptes. Musikalisch hat die Powerfrau einiges zu bieten und präsentiert einen Mix aus Swing, Popmusik, Balladen und Chansons.

Umfangreiches Repertoire

Das pure Leben findet statt, wenn sie auf der Bühne ist, ohne dass ein Blatt vor den Mund genommen wird. Egal, ob temperamentvoll, leise, spontan, selbstironisch oder hintergründig – das Publikum wird in ihren Bann gezogen. Seit 1991 begeistert die Künstlerin hauptberuflich ihr Publikum im In- und Ausland. Die Blondine bietet ein umfangreiches Repertoire an Schauspielkunst, Comedy, Popsongs oder Chansons. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.09.2019