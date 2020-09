Corona-Hotline für Reiserückkehrer

Oftersheim.Aufgrund der aktuellen Meldepflicht für Urlauber aus Risikogebieten hat die Gemeinde eine Corona-Hotline eingerichtet. An diese können sich die Bürger mit allen Fragen rund um den Themenkomplex Corona-Pandemie wenden. Erreichbar sind die Mitarbeiter täglich von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 16. Außerhalb dieser Zeiten, informiert die Verwaltung, kann man seine Anliegen und Wünsche per E-Mail übermitteln an die Adresse: ordnungsamt @oftersheim.de

Das Ordnungsamt ist noch bis Freitag, 2. Oktober, täglich von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06202/59 71 07 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten kann man sich ebenfalls per E-Mail: ordnungsamt @oftersheim.de an die Mitarbeiter wenden, teilt die Verwaltung weiterhin mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020