Da wird der Leimbach von der Sonne geküsst

Oftersheim.Grüne Wiesen, blauer Himmel und ein paar warme Sonnenstrahlen im Gesicht. Über dieses Szenario – was Postkartencharakter hat – hat sich unsere Leserin Margit Fleig gefreut. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund am Leimbach, in der Nähe der Aussiedlerhöfe in Oftersheim, hat sie die herrlichen Farben der Natur mit ihrer Kamera festgehalten – und sie uns geschickt. Sie hat die Morgensonne also wahrlich ausgekostet und die Vorboten des Frühlings begrüßt. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen ja häufiger Gelegenheit dazu. Ende des Monats werden sogar die Uhren wieder umgestellt. nina/Bild: Fleig

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020