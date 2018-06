Anzeige

Oftersheim.Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist noch in vollem Gang – aber leider mittlerweile ohne die deutsche Nationalmannschaft. Doch der Kaufland Kids Cup für E-Jugendliche, an dem auch die Mädchen der SGO teilgenommen hatten (wir berichteten am 5. Juni), ist bereits zu Ende. Die Nachwuchskickerinnen, die von Sandra Rosenberger und Katja Wiedemann trainiert werden, machten es besser als Jogis Jungs – sie schieden erst im Viertelfinale unglücklich im Achtmeterschießen aus.

Beim Kids Cup in der Frankfurter Commerzbank-Arena, in der der aktuelle Pokalsieger Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt, haben 32 ausgewählte Jugendmannschaften aus ganz Deutschland – jeweils 16 Jungen- und Mädchenteams – verschiedene Nationen vertreten. Bei der Auslosung im Vorfeld mit den beiden Paten – Eintracht-Legende Charly Körbel und der Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer – entschied sich, dass die SGO-Mädchen die Farben Spaniens vertreten und damit während des Turniers vom deutsch-spanischen Ex-Bundesligaspieler Oscar Corrochano gecoacht werden.

In der Vorrunde gewann das Team aus der Hardtgemeinde mit Mia Wiedemann, Lotta Lamm, Nele Kauer, Jette Roller, Nika Lautenschläger, Elisabeth Mitsch, Marieke Ludwig, Marlene Kurrle und Emma Rosenberger gegen Senegal (SV Berghofen) und Peru (FFV Oberursel), eine Niederlage mussten die Fußballerinnen der Jahrgänge 2007 und 2008 gegen Belgien (SG Bornheim Grün-Weiß) einstecken.