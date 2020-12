Das bieten die Kirchengemeinden online an

Wir listen noch einmal das vollständige Angebot der Gottesdienste und Messen in den kommenden Tagen auf, das im Internet – über die jeweilige Homepage oder den Youtube-Kanal – abrufbar ist sowie die Materialien und Kontaktmöglichkeiten, die darüber hinaus in den Gotteshäusern bestehen. Aus der Kirche St. Kilian in Oftersheim sind im Moment aus technischen Gründen keine Live-Streams möglich. Daran wird gearbeitet, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Deshalb sind im Folgenden alle Angebote der Seelsorgeeinheit aufgeführt.

Über die Live-Streams der Gottesdienste hinaus gibt es noch weitere Mitmachaktionen wie in der evangelischen Kirche am 24. Dezember: Wer den Mini-Gottesdienst besuchen wollte, kann eine kleine Überraschungstüte mit einem Gewinnspiel mitnehmen, die ab dem Mittag in der Christuskirche bereitstehen.

Und die Gotteshäuser beider Konfessionen sind tagsüber geöffnet. In allen Kirchen gibt es die Möglichkeit, sich am 24. Dezember und an den kommenden Tagen sich das Licht von Bethlehem zu holen sowie Tüten mit Impulsen und Kerzen für Heiligabend zu Hause sowie weitere Impulse und Texte zum Mitnehmen. Am 24. Dezember sind auch tagsüber Gesprächspartner und Seelsorger in den Kirchen punktuell vor Ort. Vorbereitete Impulse wird es weitergeben – online und in den Kirchen, ebenso sind weihnachtliche Gedanken und Predigten als Videos auf der Webseite abrufbar. Die evangelische Kirche hat täglich zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet – für ein persönliches Gebet, um eine Kerze anzuzünden, eine Fürbitte an die Gebetswand zu schreiben, einen Impuls oder die Broschüre der Landeskirche „anders Weihnachten feiern“ mitzunehmen oder sich das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen. Pfarrer Tobias Habicht (06202/5 21 16) und Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf (06202/59 23 68) sind auch telefonisch erreichbar. az/zg