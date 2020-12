Das Bücherregal-Team macht jetzt Weihnachtspause

Oftersheim.Das Bücherregal am Verwaltungsgebäude in der Eichendorffstraße 2 bietet Lesern die Möglichkeit, sich neue Bücher auszuleihen und gelesene zurückzubringen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Zuspruch sei groß. Dass das Bücherregal immer ordentlich aussehe, sei dem Bücherregal-Team zu verdanken.

Dieses besteht aus vier Frauen, die regelmäßig die Lektüre nach Sachgebieten in die Regalbretter einordnen und alte zerfledderte Bücher aussortieren. Abgestellte Kartons und deren Inhalt werden überprüft und die Lücken im Regal damit gefüllt. Still und leise engagiert sich das Team ehrenamtlich für die Gemeinschaft.

Zu beobachten ist allerdings, dass gerade in Corona-Zeiten vermehrt Kartons vor dem Regal abgestellt werden. „Da Weihnachten vor der Tür steht und auch das Bücherregal-Team eine Pause verdient hat, möchten wir Sie bitten, keine größeren Kartons in der Zeit vom 23. Dezember bis 10. Januar vor dem Verwaltungsgebäude zu deponieren. Das Einstellen von einzelnen Büchern ist möglich“, heißt es in der Mitteilung. „Gehen Sie bitte sorgfältig mit den Büchern um, so haben auch Ihre Mitmenschen viel Freude am Lesen“, lautet der Appell. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020