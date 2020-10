Das Fleisch in der Tomate

Da kauft man im Supermarkt ein leckeres Schnitzel und freut sich beim Auspacken der Einkäufe schon auf das deftige Abendessen. Doch dann die Überraschung: Hat man im Laden wieder einmal danebengegriffen und die vegetarische Variante, sozusagen der böse Zwilling, ist im Einkaufskorb gelandet. Wer kennt das nicht? Oder eher: Wer kennt das? Das EU-Parlament wird noch in dieser Woche darüber entscheiden, ob vegetarische Schnitzel, Würstchen und andere Fleischersatzprodukte in Zukunft umbenannt werden müssen. Veggie-Stangen und -Scheiben sind dann in den Discounterregalen und auf den Speisekarten der Restaurants zu finden. Und den Veggie-Burger ereilt dasselbe Schicksal wie vor ihm schon die Sojamilch: Der Name ist passé, die Sojamilch gibt es nur noch als Sojadrink. Der Grund: Verbrauchertäuschung. Eine Umbenennung finde ich nicht nur vollkommen unnötig, sondern auch inkonsequent. In einer Blutorange ist schließlich auch kein Blut, in einer Fleischtomate kein Fleisch und im Kinderriegel – hoffentlich – keine Kinder. Müsste man diese Produkte dann nicht auch umbenennen? Unter dem Deckmantel der Verbrauchertäuschung wird hier vollkommen willkürlich über ein mögliches Verbot entschieden. Und mal ehrlich: Ist es nicht eher Verbrauchertäuschung, wenn wir das Fettgewebe von toten Schweinen als knusprigen Bacon anpreisen?

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020