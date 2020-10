Das Gute hören, wenn sich vieles widerspricht

Oftersheim.Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist – das sind steile Worte, mit denen der Wochenspruch beginnt. Ist mir wirklich gesagt, was gut ist? Im Moment höre ich viel, von allen Seiten. Nicht bei allem bin ich sicher, ob ich „das Gute“ höre. Manches widerspricht sich. Und wer weiß in diesen Zeiten so genau, was gut ist? Lockdown, Vorsicht oder Weitermachen mit Schutzkonzepten? Vollbremsung oder Gewährenlassen? Oder etwas dazwischen?

Wir werden erst im Nachhinein sehen, ob es „das Gute“ war, für das wir uns entschieden haben. Aber entscheiden müssen wir jetzt. Und wir suchen nach dem Guten und hadern mit der Uneindeutigkeit der Situation, der Offenheit und der Unbestimmtheit. So geht es uns im Pfarramt, und ich vermute, so geht es allen, die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen müssen.

Es tut mir gut, einen Schritt zurückzutreten und zu hören. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Nichts anderes als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So sagt es mir der Wochenspruch aus Micha 6,8.

Viel wichtiger noch finde ich, dass Jesus mich einlädt und herausfordert, meine Motivation hinter dem Tun zu prüfen und zu überdenken: Warum ist mir etwas so wichtig? Geht es darum, was „man macht“? Geht es um ein Prinzip? Geht es gar darum, Recht zu haben oder einen Streit zu provozieren? Oder geht es darum, Hunger zu stillen – nach Brot, nach Liebe, nach Berührung, nach Gesehenwerden, nach Gemeinschaft? Geht es um Fürsorge?

Es ist dir gesagt, was gut ist – Gottes Wort zu halten, erfüllt sich in der Liebe und in der Demut, darin, dass ich den anderen mit Liebe wahrnehme und mich und meine Ansicht nicht absolut setze. Meinen Weg gehe, Schritt für Schritt, aber auch bereit bin, ihn zu überdenken und manchmal die Richtung leicht zu ändern. Gott helfe uns allen miteinander, das Gute zu suchen und zu finden, es immer wieder zu prüfen und zu erproben – gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Was in den kommenden Tagen und Wochen geschehen wird, kann niemand vorhersagen. Die Fallzahlen steigen rasant. Unsere Kirchengemeinde ist vorsichtig zum Schutz der Schwachen und prüft doch immer wieder die Entscheidungen, ob sie angemessen sind. Miteinander müssen wir schauen, was jetzt gut und angemessen ist, Entscheidungen treffen und darüber sprechen – manches auch korrigieren. Auch wenn es leicht klingt – im Moment ist es ein schwieriger und herausfordernder Weg, bei dem wir auf die Hilfe voneinander, vor allem aber auf die Hilfe von Gottes Geist angewiesen sind. Es sind Herbstferien, das gibt uns etwas Luft zu schauen, wie die Lage sich entwickelt.

Bethel-Sammlung läuft noch

Falls Sie alte Kleider ausgemistet haben, geben Sie diese gerne bei der Bethel-Sammlung in unserem Gemeindehaus ab. Ab Dienstag, 27. Oktober, ist das Gemeindehaus von 9 bis 19 geöffnet. Und ab dem 8. November feiern wir Gottesdienst im Gemeindesaal, vorerst nicht in der Kirche. Die Kirche bleibt aber täglich geöffnet für das stille Gebet und bald für kurze Andachten.

Ich wünsche Ihnen, dass sich Ihnen das Gute erschließt und Sie Ihren Weg getrost und voller Hoffnung und Zuversicht gehen. Und dass Sie den Mut haben, zu benennen, was Sie im Moment nicht als gut erleben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020