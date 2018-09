Das Handicap ist bei ihnen nicht so wichtig

Oftersheim.Golfspiel für Frauen in der Gruppe „just for fun“, also nur zum Spaß, und ohne Handicap-Stress? Einmalig in Deutschland ist das in der Metropolregion Rhein-Neckar zu finden, und zwar in Oftersheim, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Vorbild für die Vereinsgründung der „Iron Ladies“, die auf dem Golfplatz Rheintal wirken, stellte ein ursprünglich von Amerikanerinnen gegründeter Verein für Frauengolf dar, der neben gemeinsamem Spiel ohne Leistungsdruck auch Turniere, Reisen und gemütliche Gesprächsrunden anzubieten hatte.

Mit dem Abzug der Amerikaner bestand der Wunsch nach Fortsetzung dieser Tradition. So kam es 2013 zur Gründung des „Iron Ladies Golf Fördervereins“, einem nach deutschem Vereinsrecht gegründeten Frauengolf-Freundes- und Förderverein, eingetragen im Vereinsregister der Stadt Schwetzingen.

Durchhaltevermögen und Wille

„Iron Ladies“ steht dabei einerseits für die im Spiel unentbehrlichen Eisen, andererseits aber auch für das Durchhaltevermögen und den Willen, bei Wind und Wetter zur gemeinsamen wöchentlichen Runde beziehungsweise Übungsstunde aufzubrechen, schreiben die „eisernen Frauen“. Vielleicht ist gerade dieses Alleinstellungsmerkmal der „Iron Ladies“ – es geht ja nicht wirklich um ein konkretes Handicap-Ziel – Teil des Erfolgs für diesen Verein, heißt es in der Pressemitteilung.

Dr. Johanna Willam, Präsidentin der „Iron Ladies“ ist sich sicher: „Das gemeinsame Golfen stärkt das Selbstvertrauen und die Spielstärke der Frauen, und hat sie zudem zu einer starken Gemeinschaft gemacht.“ Derzeit kommen die Mitglieder des Vereins aus vier verschiedenen Golfclubs, gespielt wird überwiegend auf dem Golfplatz Rheintal in Oftersheim, aber auch bei anderen Golfclubs in der Region.

Neben der Förderung des Golfspiels durch Spielrunden und spezielle Trainingsblocks stehen auch kulturelle Angebote auf dem Jahresplan, einschließlich einer gemeinsamen Golfreise. „Wer Lust hat, mitzuspielen ist jederzeit willkommen“, so Dr. Johanna Willam. „Wir freuen uns auf Frauen, die Golf als Spiel verstehen, das Sport, Spaß und Entspannung bietet.“ zg

Info: Mehr Informationen unter www.ironladies2013.de

