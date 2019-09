Das is’n Ding!

Oftersheim.„Beim Hundespaziergang heute Morgen im Oftersheimer Wald machte mein Mann mit ,Mylo‘ einen besonderen Fund“, schreibt uns Leserin Marina Braun und schickt tolle Fotos mit. Diese zeigen eine riesige „Fette Henne“, so wird die „Krause Glucke“ auch genannt. Das ist ein Pilz, der wie ein Badeschwamm aussieht. Das Ehepaar Braun wog den Fund – 2530 Gramm zeigte die Waage an. Der Pilz ist so groß wie die Schwetzinger Zeitung (unser Foto). Übrigens: Es ist ein Speisepilz, der geschmacklich der Speisemorchel recht ähnlich ist. Wir danken für das Foto mit dem schönen Fund. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.09.2019