Das Kreuz in vielen Facetten

Oftersheim.Passend zum Thema „Kreuz“ hat die evangelische Kirche zur Ausstellung „Das Kreuz in und um unsere Kirche“ eingeladen. Gestaltet hat sie der Oftersheimer Fotograf Ralf Lackner vor dem Beginn der Leidenswoche, wobei er die Bilder mit informativen oder nachdenklichen Texten versah. Ausgangspunkt der Ausstellung, die am Sonntagmorgen eröffnet wurde, war für Lackner die Tatsache, „dass uns das Kreuz-Symbol, wenn wir mit offenen Augen durch den Tag gehen, an so vielen Stellen in und um unserer Kirche begegnet“.

Schon beim Eintritt wird zum Beispiel der Blick direkt in Richtung Altar mit dem eindrucksvollen Holzkreuz gelenkt, wie er sagte. Doch ist das Kreuz auch in den bunten Glasscheiben zu sehen, auf dem Modell der früheren evangelischen Kirche, gefertigt von Johannes Seiler, auf dem Kirchturm, im vorderen rechten Bereich auf dem Ständer der Osterkerze, wobei selbst die Osterkerze oft von einer Kreuzdarstellung gezeichnet ist.

Und Pfarrerin Esther Kraus findet die Ausstellung sehr beeindruckend, besonders auch wegen der Art, wie der Fotograf für die Kirchenbesucher die Möglichkeit geschaffen hat, sich in der Karwoche eigene Gedanken zum Kreuz zu machen. her

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.04.2019