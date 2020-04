Das Leben wird sich am Ende durchsetzen

Oftersheim.„In diesem Jahr keine Passions- und Ostergottesdienste feiern zu können – das war für alle Christen schmerzhaft. Auf die Gemeinschaft verzichten zu müssen, nicht miteinander den Weg durch den Tod ins Leben zu gehen – das hat wehgetan. Vielleicht ist aber das stille Nachvollziehen und Begehen der Kar- und Ostertage ganz nahe dran am Erleben der Freunde Jesu an jenem ersten Ostern vor 2000 Jahren“, schreibt Pfarrerin Sibylle Rolf von der evangelischen Kirchengemeinde in ihren Gedanken zu Ostern.

„Auch damals waren die Freunde vereinzelt. Als Jesus verhaftet und abgeführt wurde, sind sie geflohen aus Angst, selbst gefangen genommen zu werden. Simon Petrus hat aus der Ferne das Geschehen beobachtet – aber seinen Freund verleugnet. Am Ostermorgen gehen nur wenige Frauen gemeinsam ans Grab, um den Leichnam noch einmal zu sehen und zu salben. Und auch von Jerusalem nach Emmaus gehen nur zwei Freunde, die dann dem Auferstandenen begegnen“, fährt die Pfarrerin fort. Ostern beginne in kleinen Gruppen. Natürlich sei es nicht die Sorge um ein Virus, das die Menschen damals vereinzelt habe – aber auch die Sorge um das Leben. Erst an Pfingsten gewinne die junge Kirche Jesu Christi eine große Dynamik – und viele neue Mitglieder, die gemeinsam feiern.

Hoffnung auf Gemeinschaft

„Der Weg ins Leben ist dynamisch. Und auch wenn es in diesem Jahr vielleicht noch nicht an Pfingsten ist, leben wir in der Hoffnung, dass auch wir wieder Gemeinschaft erleben und zusammenkommen werden“, ist Sibylle Rolf zuversichtlich.

Das Pfarramtsteam der evangelischen Kirchengemeinde hat versucht, die Kar- und Ostertage in der Vereinzelung trotzdem zu gestalten und erlebbar zu machen. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag war die Kirche jeweils für Besucher geöffnet. Jeden Tag hat sich das Aussehen des Altars leicht verändert.

Am Karfreitag und Karsamstag war das große Altarkreuz mit einem dunklen Tuch verhüllt und der Altar mit schwarzen Tüchern abgedeckt als Zeichen für die Dunkelheit, die sich zur Todesstunde Jesu auf die Welt legte. Um 15 Uhr läutete die Totenglocke der Kirche noch einmal, und ab diesem Zeitpunkt schwiegen die Glocken bis zum Ostermorgen. Besucher konnten Kerzen anzünden und der Schwere in ihrem eigenen Leben nachspüren. In einem Korb lagen Steine zur Erinnerung an den Stein, der vor das Grab gerollt wurde. Immer mehr Steine lagen im Laufe der Tage auf dem Altar.

In der Osternacht feierte der Oftersheimer Pfarrer Tobias Habicht mit Pfarrerin Christiane Banse (Plankstadt) und Pfarrer Steffen Groß (Schwetzingen) einen Gottesdienst in der Wollfabrik, der noch auf www.ekischwetzingen.de angeschaut werden kann. Am Ostersonntag läuteten die Glocken von 10 bis 10.15 Uhr. Mit weit geöffneten Kirchentüren spielte Rainer Ruhland an der Orgel das Lied „Christ ist erstanden“. Der ganze Ort war vorher zum Mitsingen auf Balkonen und an Fenstern eingeladen.

Licht gegen das Alleinsein

Die brennende Osterkerze stand den ganzen Tag in der geöffneten Kirche mit der Einladung, sich das Osterlicht und ein Osterei mit nach Hause zu nehmen – als Licht in der Zeit der Furcht und des Alleinseins.

„So wie die Frauen am Grab hörten: ,Fürchtet euch nicht‘, so darf es auch heute gelten: ,Habt keine Angst, das Leben ist stärker und wird sich am Ende durchsetzen.‘ Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden“, schließt Pfarrerin Sibylle Rolf und weist darauf hin, dass diese Gewissheit auch die ökumenische Video-Osterbotschaft prägte, die sie, Tobias Habicht und der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger vom Oftersheimer Friedhof aus an die Gemeinden sandten. Die Osterbotschaft ist unter www.ekioftersheim. de anzusehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020