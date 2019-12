Das Licht der Zuversicht leuchtet

Oftersheim.Die Hardtgemeinde ist bereit für Weihnachten. Im gesamten Ort findet man liebevoll geschmückte Außenanlagen von Privathäusern und öffentlichen Gebäuden. Unser Fotograf Ralf Lackner hat einige Motive eingefangen.

Die Idee, die Wohnung – und seit einigen Jahren auch zunehmend den Garten oder die Flächen rund ums Haus – zu beleuchten, geht auf alte Traditionen und Bräuche zurück. Zum einen wird es im Winter früh dunkel, so dass das Licht schön zur Geltung kommt. Zum anderen ist das Licht, eigentlich waren es ja mal Kerzen, in der christlichen Kultur ein Symbol dafür, dass Jesus das Licht der Zuversicht in die Welt brachte. Aber schon bevor es Weihnachten gab, spielte besonders in den nördlichen Ländern das Licht zur Feier der Wintersonnenwende eine große Rolle. az

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019