Das Paradies auf Erden

Auf diesen Tag habe ich ehrlich gesagt schon lange hingefiebert. Heute habe ich die Macht über Oftersheim – zumindest in unserer Ausgabe – und ich kann endlich ein ganz besonderes Fleckchen Erde in den Mittelpunkt rücken. Die Oftersheimer Siedlung. Mit Stolz verkünde ich also: Ja, ich war ein Siedlungskind. Mit Haus, Garten, Hund – und meinen Brüdern, mit denen ich schon ziemlich früh die Gegend erkundet hatte (natürlich nur, bis die Straßenlaternen angingen). Ausflüge auf den Spielplatz waren genauso auf der Tagesordnung wie das damals noch unbebaute Industriegebiet: ein Sandkasten der Extraklasse.

Auf dem Weg nach Hause durfte auch nie der Besuch bei Frau Bechtel (Spitzname Bechtlern) fehlen. Jedes Siedlungskind kannte ihren Laden, wo es immer ein paar Süßigkeiten für ihre kleinen Stammkunden umsonst gab. Aber obwohl es den Laden und auch Frau Bechtel schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt, komme ich immer gerne in meine Heimat zurück. Der Hardtwald, die Felder – ja, sogar die Sportplätze – all das entschleunigt. Es ist eine beschauliche kleine Welt, die nur ihre Bewohner richtig verstehen können.

