Das sagen die Fraktionen der Freien Wähler, CDU, SPD und Grünen

Ein Thema einte alle Fraktionen in ihren Haushaltsreden: Die Kritik an der Umsetzung des Verkehrskonzepts durch Bürgermeister Jens Geiß. Sie machten ihrem Unmut Luft, dass wenig passiert ist seit dem fraktionsgreifenden Antrag – aus dem Jahr 2017. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Geiß die Vorstellung des Gutachtens für die April-Sitzung des Gemeinderats in Aussicht gestellt hat.

...