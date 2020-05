Das Singen muss ausfallen

Oftersheim.Der vergangene Sonntag hieß im evangelischen Kirchenjahr „Jubilate“. Zum direkten Jubel wird im Moment vermutlich niemandem zumute sein. Noch immer sind viele Kinder und Jugendliche nicht in der Schule und in den Kitas, viele von uns arbeiten von zu Hause, der Druck zu Hause ist für manche Menschen kaum noch auszuhalten. Und die Situation wird, zumindest mit Einschränkungen, ja noch eine lange Zeit weitergehen.

Was hilft uns, was stärkt uns, was gibt uns Trost und lässt uns dennoch die Hoffnung nicht verlieren? Wir fragen im Moment viele Menschen unserer Gemeinde, was ihnen hilft, in diesen Wochen den Mut zu behalten. Eine Auswahl von Ermutigungen sammeln wir in unserem nächsten Gemeindebrief, der gerade am Entstehen ist. Wenn Sie mögen, schreiben Sie zwei bis drei Sätze, vielleicht mit einem Foto. Immer wieder die eigene Dankbarkeit zu stärken, auf das zu sehen, was gut tut und nicht nur darauf, was im Moment so weh tut, das kann schon helfen.

Mir hilft das Vertrauen, dass Gott unsere dunklen Stunden begleitet. Mir hilft aber auch, dass die Sorgen, die Angst, das Sterben, die Konflikte zu Hause und die Ungewissheit nicht alles sind, was sich über ein Leben sagen lässt. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ – so hieß der Wochenspruch für den zurückliegenden Sonntag aus dem 2. Korintherbrief. – Ehrlicherweise ist das Alte noch nicht vergangen. Corona ist ziemlich gegenwärtig und noch lange nicht vorbei. Die vielen Flüchtlinge mit ihrer Sehnsucht nach einer besseren Zukunft sind nicht vergangen. Die Bürgerkriege in Syrien und im Jemen und anderswo machen vielleicht gerade eine Pause – vergangen sind sie nicht. Das Alte ist noch da, und ich lebe damit. Ich werde damit auch leben müssen bis ans Ende. Aber das Alte ist nicht alles, was sich über das Leben sagen lässt. Gott spricht ein Gegenwort, immer wieder: Es wird Friede sein. Das Leben ist stärker als der Tod. Dein dunkles Tal wird einmal ein Ende haben, und am Ende steht das Licht.

Dieser Glaube lässt mich den Mut nicht verlieren, und ich bin dankbar, wenn ich morgens auf dem Fahrrad sitze und die Sonne im Gesicht spüre, dankbar für das Licht, dankbar für die Menschen, mit denen ich mich verbunden weiß. Dankbar für die alten und tragenden Worte der Bibel. Dankbar für das Leben. Vielleicht fasst ein Wort Gottes Gegenwort zusammen: dennoch. In der Andacht für diese Woche teilt Pfarrer Habicht seine Gedanken zum Dennoch.

Abstand ist wichtig

Auch in dieser Woche finden Sie in unserer Kirche wieder Impulse und Segensworte zum letzten Sonntag. Unsere Kirche ist geöffnet, und jeden Werktag ist von 12 bis 12.30 Uhr jemand von den Hauptamtlichen vor Ort. Eine große und wichtige Frage, die uns im Moment sehr umtreibt, ist, wann und unter welchen Bedingungen es wieder möglich sein wird, Gottesdienste zu feiern. Die Landesregierung hat mit den Kirchen vereinbart, dass Gottesdienste ab dem 10. Mai wieder möglich sein können – unter strengen Hygienevorschriften.

Wir werden in dieser Woche mit dem Kirchengemeinderat einen Hygieneplan erarbeiten. Wichtig wird der Abstand zueinander sein, das Tragen von Mund-Nase-Schutz. Wir werden auf das Singen verzichten müssen, und auch das Vaterunser dürfen unsere Gottesdienstbesucher nur leise murmelnd mitbeten. Gerade beim Singen und lauten Sprechen ist die Infektionsgefahr besonders hoch. Ausdrücklich hält unsere Landeskirche fest, dass jede Gemeinde genau prüfen muss, wann Gottesdienste in öffentlicher Form wieder möglich sein können. Auch ein Verzicht bis auf Weiteres (etwa weil eine Kirche zu klein ist, um die Abstandsregel zu gewährleisten oder auch aus anderen Gründen) ist eine verantwortungsvolle und respektable Entscheidung. Die Fürsorge für die Gesundheit anderer ist das höchste Gut.

Wir halten im Moment den Sonntag Rogate (17. Mai) für ein gutes Datum, in Oftersheim wieder mit den Gottesdiensten zu beginnen. Eine verbindliche Entscheidung trifft der Kirchengemeinderat, und wir werden Sie informieren, sobald wir eine Klarheit haben. Digitale Gottesdienstangebote sind weiterhin auf vielfältige Weise im Internet zu finden. Alle Informationen dazu hatte ich Ihnen schon gegeben.

Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden! – Das Alte hat uns noch im Griff. Aber es hat nicht das letzte Wort. Mitten unter uns ist Gott am Wirken, mitten unter uns wächst Neues und blüht auf. Dass Sie an jedem Tag Neues, Ermutigendes erleben und erfahren dürfen, etwas, das Sie stärkt und ermutigt, das wünschen wir Ihnen aus dem Pfarramt von ganzem Herzen. Möge Gott dennoch Ihnen Kraft geben.

Und so lassen Sie sich im Namen des Pfarramtteams für diese Woche von Herzen grüßen – bleiben Sie behütet!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.05.2020