Das Wesentliche sehen

Die „Heilung des Blinden“ wurde für sie zu dem einen einzigen Schrei: „Herr, hilf, dass so etwas nie wieder passiert. Nie wieder Krieg! Nie wieder sollen Unschuldige sterben! Öffne uns die Augen, dass wir sehen!“

Wenn man heute auf die Kirche zugehe, sei das kaum mehr bewusst, führte Pfarrer Böser weiter. „Dabei geschehen heute wieder genauso menschenverachtende Kriege in unserer Welt. Sie bewegen uns, sie belasten uns. Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Terror, vor Dürre. Sie bitten um Solidarität. Sie werden zurückgewiesen.“

Die Welt sei aus ihrem Gleichgewicht geraten. „Herr, gib uns Klarheit und Orientierung“ – diese Bitte hätten wir heute wieder genauso nötig, damit jeder auf der Welt aufblühen könne wie eine Rose.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes oblag dem Gospelchor des Gesangvereins Germania mit ihrem Dirigenten Michael Leibfried an der Orgel. Mit dem Lied „Let the Sun Shine Bright“ nahmen sie die Bitte um das Sehen des Wesentlichen auf. Mit Rosen in den Händen sangen sie von der Liebe, die gelebt sein will. Mit ihrem letzten Lied „O Happy Day“ gaben sie ihre Begeisterung und ihren Schwung den Gottesdienst-Besuchern mit auf ihrem Weg nach Hause.

Als solidarisches Zeichen für das zerstörte Syrien wurde eine Kollekte für Schulen um Aleppo erhoben. Es kamen 725 Euro zusammen. zg

