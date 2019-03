Dauerparken nicht erlaubt

Oftersheim.Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass das Parken am Waldrand an der Anlage „Im Sand auf den Kohlwald“ nicht gestattet ist. Das Parkverbot sei im Pachtvertrag festgelegt. Geduldet werde lediglich das Be- und Entladen an der eigenen Gartenparzelle, aber nicht das Dauerparken.

Der Kohlwald, heißt es weiter, ist Erholungswald. Bereits das Landeswaldgesetz von Baden-Württemberg regelt das Betreten des Waldes und sagt aus, dass das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern jeder Art im Wald nicht zulässig ist (Quelle: Forst BW).

Ausnahmen gelten nur für die Waldbewirtschaftung und Jagdausübung, teilt die Gemeinde mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019