Dazukommen und gleich mitrocken

Oftersheim.Mal wieder Lust, in lockerer Runde Musik zu machen? Die Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag, 31. Januar, bei der Jam Session im Jugendzentrum (Juz) in der Mannheimer Straße 67.

Der Aufbau beginnt um 18 Uhr, ab 19 Uhr spielt „Ewalds Erwachsen-Gitarrengruppe“ um ihren Leiter Ewald Berlinghof, den langjährigen Juz-Gitarrenlehrer, ungefähr eine dreiviertel Stunde und dann können die Musiker auch schon miteinsteigen. Oder erst später dazukommen – allein oder in einer Gruppe.

Anfänger herzlich willkommen

Wer die Runde erweitern will, muss nicht unbedingt auf Profi-Niveau spielen, auch Anfänger können sich an die Stücke trauen. Vornehmlich Oldies aus dem Folk-, Rock- und Blues-Lager – beispielsweise Songs von „Deep Purple“, Jimi Hendrix oder den „Beatles“ – werden auf der Gitarre vorgetragen. Die Besucher können die Songliste, die rund 30 Lieder umfasst, gerne per E-Mail vorab anfordern, um sich gegebenenfalls vorzubereiten. Hausleiter Sebastian Längerer betont aber: „Hier darf sich jeder trauen, bei uns wird niemand ausgebuht. Die Songs sind auch für Anfänger geeignet.“ Und wichtig ist ihm auch: „Jeder Musikbegeisterte ist auf der offenen Bühne willkommen. Wir freuen uns natürlich über Teilnehmer aus allen Altersgruppen. Aber ganz besonders wünschen wir uns, dass auch Nachwuchstalente auftreten“, lädt er Jugendliche ein. In der Vergangenheit sei es häufig der Fall gewesen, dass sich nur die „älteren Semester“ auf die Bühne getraut haben. Die Musik habe bei den vergangenen Open Stages im Juz oft eine generationenübergreifende Brücke gebaut, weiß Längerer. Denn die Gemeinsamkeit der Akteure war immer die Liebe zu den Noten. Da waren auch keine großen Absprachen im Vorfeld oder Proben notwendig. Die Jam Session steht allen Musikern ab 14 Jahren offen. Bereit sind im Jugendzentrum am Freitagabend Klavier, Schlagzeug, E-Bass und E-Gitarre sowie ein Mikrofon.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.01.2020