„Decamerone“ entstand während der Pest-Pandemie

Oftersheim.Esther Kraus ist noch vielen Menschen in der Hardgemeinde – nicht nur den evangelischen Christen – in sehr guter Erinnerung. Die beliebte Theologin war bis zum vergangenen Herbst Pfarrerin. Sie gab den Menschen in ihren Predigten in der Christuskirche und den persönlichen Gesprächen Denkanstöße.

Mit dem Beginn ihres Ruhestandes zog sie gemeinsam mit ihrem Mann zwar nach Hockenheim, aber dennoch pflegt sie nach wie vor Kontakte zu Oftersheim. Sie folgte auch unserem Aufruf, einen Beitrag zum „Durchatmen“ zu schicken. Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir kleine Geschichten des Tages, Zitate von Mitmenschen oder auch Bilder unserer Leser, die Mut machen und Hoffnung schöpfen lassen. Hier nun der Beitrag von Esther Kraus:

„Die Pest – der ,Schwarze Tod’ genannt – war die größte Pandemie der Weltgeschichte. Sie wütete von 1346 bis 1353 und raffte ein Drittel der damaligen Bevölkerung dahin. Sie brach in Zentralasien aus und verbreitete sich über die Handelsrouten von Italien kommend über ganz Europa, ebenso wie die jetzige Corona-Pandemie. Damals dauerte die Verbreitung Jahre, in der Zeit der Globalisierung reichen wenige Wochen.“

Sie sei froh und dankbar, heute zu in einem Land zu leben mit einer Regierung, die alles erdenklich Mögliche tut, die jetzige Corona-Pandemie so einzudämmen, damit die Gefahr für Leib und Leben ihrer Bürger möglichst gering bleibe, meint Esther Kraus. „Ich habe die größte Hochachtung vor denen, die als Ärzte, Pfleger, Schwester in den Krankenhäusern, in den Praxen vor Ort, in den Heimen, vor allem auch in den ambulanten Pflegediensten in den Häusern weiterhin ihren Dienst tun, damit niemand unterversorgt bleibt. Genauso wichtig und wertvoll ist mir die Arbeit all derer, die unsere Versorgung sicherstellen in den Läden, im Transportwesen, wie der Gewährleistung unserer Sicherheit.“ Und schließlich spricht Esther Kraus noch ein großes Werk der Weltliteratur von Giovanni Boccaccio an:

„Im Übrigen haben sich damals bei der Pest sieben Frauen und drei Männer in einem Landhaus bei Florenz einschließen lassen, um sich vor der Ansteckung zu schützen. Um keine Langeweile und keinen Trübsinn aufkommen zu lassen, haben sie sich jeden Tag ein neues Thema gewählt. Jeder hatte dazu eine Geschichte beizutragen.

Zehn Tage dauerte ihre Klausur. Ihre Geschichten sind in einem Buch, im ,Decamerone’, gesammelt.“ zg/az

