Defekte Laternen online melden

Oftersheim.Mit dem gemeinsamen Online-Service der Gemeinde Oftersheim und der Netze BW GmbH, ein Unternehmen der EnBW AG, können Bürger ganz einfach defekte Straßenleuchten melden, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie können unter www.enbw.com/strassenbeleuchtung-melden die betroffene Leuchte online auswählen und so mitteilen, welche Leuchte defekt ist.

So wissen die Verantwortlichen genau, wo die Beleuchtung ausgefallen ist, und können diese an ihren Partner, die Netze BW, mit der Reparatur beauftragen.

Sofern Bürger ihre E-Mail-Adresse angeben, erhalten sie zum einen eine Meldebestätigung und des Weiteren auch eine Benachrichtigung über die Reparaturarbeiten. So wissen sie immer den aktuellen Status der Schadensmeldung. Normale Reparaturen werden dabei von Netze BW in den regelmäßigen Turnusfahrten ausgeführt. Die Kontrollfahrten sind einmal pro Monat. Sind mehrere Leuchten dunkel oder ist etwa ein Beleuchtungsmast umgefahren, bedeutet dies Gefahr in Verzug. Das ist eine Störung, die direkt an die zu jeder Zeit besetzte Störungsleitstelle der Netze BW unter Telefon 0800/3 62 94 77 gemeldet werden soll. zg

Info: Hinweise zu defekten Leuchten unter www.enbw.com/strassenbeleuchtung-melden

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.11.2020