Deftige Kost erinnert an die alten Zeiten

Oftersheim.„Die Schnuut isch gut“ – für diesen kulinarischen Reim hätten Sven Erb und seine Freunde wahrlich einen Preis verdient. Gemeinsam feierten sie „unser Fünfjähriges“ an einem der langen Holztische im gemütlichen Hinterhof der Kleintierzüchter von Oftersheim.

Dort, wo die Volieren mit Hühnern & Co. enden, hatten die Goggelrobber auch in diesem Jahr wieder eine große Feierfläche eingerichtet und freuten sich, dass trotz schlechtem Wetter der Strom an Gästen kaum abzureißen schien.

Wellfleischessen stand auf dem Programm und darüber freuten sich auch die vier Männer aus Oftersheim, Mannheim und Kirchheim. Seit einem halben Jahrzehnt treffen sie sich hier, sonst in größerer Besetzung. Immerhin gibt es allen Grund zu feiern: Sven Erb, Matthias Birkner und Thomas Kaltenbrunner sind stolze Väter, Oliver Kuss genießt sein Leben als Katzenpapa. Das Glas erhoben und noch einmal zugeprostet – unter dem großen Regenschirm waren die Männer immerhin sicher vor dem Wetter.