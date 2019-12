Den adventlichen Weg beschreiten sie besinnlich

Oftersheim.Zur Adventsfeier der katholischen Frauen (KFD) gemeinsam mit den Senioren begrüßte Marita Wimmer die Mitglieder und Gäste im festlich geschmückten Saal. Ganz besonders freute sie sich über die Anwesenheit von Pfarrer Reinholdt Lovasz.

Die Feier begann mit dem besinnlichen Teil, der unter dem Motto „Der adventliche Weg“ stand. Es wurden die sechs Buchstaben A, D, V, E, N und T einzeln betrachtet.

A wie Ankunft oder Andacht

Wie zum Beispiel das A für die Wörter Ankunft, Aktion oder auch Andacht. Beim Buchstaben D fielen spontan die Wörter Dunkelheit und Durststrecke ein. Für das V standen die Worte Vorfreude und Vertrauen und für E Event und Evangelium.

Passend hierzu las Pfarrer Lovasz „Das Auftreten des Täufers“ aus dem Markus-Evangelium. Beim N wurde ein kurzes Gedicht von Hilde Domin vorgelesen und beim T kam spontan Tür und Tor in den Sinn. Nach vielen Adventsliedern und einer Meditation über das Gehörte spendete Reinholdt Lovasz zum Abschluss des besinnlichen Teils den Segen.

Danach folgte die Kaffeepause mit selbstgebackenem Kuchen an den weihnachtlich gedeckten Tischen mit Tannengrün, Kerzenlicht und Nüssen. Nach weiteren Liedern stellte Gertrud Maier das „Wespin Stift“ in Heidelberg vor, das in diesem Jahr die Zuwendung der KFD-Spendenaktion erhält.

Dies war die Überleitung zu einer Veranstaltung, die jedes Jahr ein wichtiger Punkt bei der KFD-Adventsfeier ist. Liselotte Schmitt und Erna Skowron gaben den Erlös vom Verkauf des selbst gemachten Eierlikörs und der Marmeladen bekannt und freuten sich sehr, dass 2600 Euro nach Peru an Schwester Maria van der Linde überwiesen werden können. Seit 20 Jahren wird dieser Betrag verwendet, um die verschiedenen Projekte der KFD in Peru zu unterstützen. Liselotte Schmidt bedankte sich bei allen Helfern und Obstspendern, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Unterhaltsamer Nachmittag

Gerlinde Eisendick, Karin Koch und Liselotte Walter trugen mit heiteren und besinnlichen Geschichten zu dem unterhaltsamen Nachmittag bei. Am Ende bedankte sich Hedwig Gutzki bei allen Helfern und wünschte ein friedvolles Weihnachtsfest sowie alles Gute im neuen Jahr. Alle Gäste durften kleine Säckchen mit nach Hause nehmen, die Liselotte Schmitt liebevoll genäht und mit Lavendel gefüllt hatte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019