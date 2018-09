Den CDU-Frauen reicht’s!

Oftersheim.Im Mittelpunkt des Landesdelegiertentags der Frauen-Union Baden-Württemberg in der Kurpfalzhalle standen drei Jubiläen: 100 Jahre Frauenwahlrecht, 70 Jahre Gleichberechtigung im Grundgesetz und 70 Jahre Frauen-Union (FU). Die Landesvorsitzende Inge Gräßle appellierte an ihre Kolleginnen: „Dieser Landestag unterstreicht den Anspruch der Frauen in der CDU und in der Gesellschaft: Gebt uns unseren gerechten Anteil. Wir wollen deutlich mehr Mandate auf allen politischen Ebenen – und wir verlangen von der Landes- und der Bundespartei, dass sie den Rückschritt bei Frauenmandaten aufhält – vom Gemeinderat bis zum Bundestag.“

Mit dem Slogan #die Hälfte!? unterstreichen die CDU-Frauen ihre Forderung nach mehr Mitsprache in der Politik. Darauf ging auch die FU-Kreisvorsitzende Annette Dietl-Faude in ihrer Begrüßung ein, die betonte: „Trotz aller bisherigen Erfolge und Verbesserungen stoßen wir regelmäßig an unsere Grenzen. Allerdings ist positiv anzumerken, dass wir in jüngster Zeit immer mehr Frauenkandidaturen für Bürgermeisterposten verzeichnen, die vermehrt erfolgreich sind.“

Das aktuelle Augenmerk liege derzeit bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen. Mit der Aktion „Mitreden.“ habe die Frauen-Union Nordbaden eine Kampagne gestattet, um mehr Frauen für die Kommunalparlamente zu gewinnen. Diese Aktion stellte die FU-Mitgliederbeauftragte Angelika Holzäpfel vor. Eine Diskussionsrunde mit der Urbacher Bürgermeisterin Martina Fehrlen und der Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margaret Mergen, moderiert von der früheren Bürgermeisterin Brigitte Schäuble, zeigte Beispiele erfolgreicher Kandidaturen.

Die Vorsitzende der FU Deutschlands, Annette Widmann-Mauz, sprach außerdem über das Thema „Integration gestalten – Potenziale nutzen“, ehe die CDU-Frauen einen Leitantrag für mehr Mitbestimmung mehrheitlich verabschiedeten. Darin heißt es unter anderem: „Für unsere eigene Partei ist es eine existenzielle Frage, eine deutliche Änderung zu erzielen und mit zielführenden Maßnahmen den Frauenanteil unter den Mitgliedern und Mandatsträgern signifikant zu erhöhen. Wir erwarten, dass die CDU Baden-Württemberg das Problem als Herausforderung begreift und tätig wird.“ az

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018