Der Aufzug soll sich endlich bewegen

Oftersheim.Er bewegt sich immer noch nicht. Nicht mal einen Zentimeter. Knapp eineinhalb Jahre nach Fertigstellung des Fußgängertunnels und des Mittelbahnsteigs am umgebauten Bahnhof steht der Aufzug immer noch still. Doch das soll sich bald ändern.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hat Bürgermeister Jens Geiß ein Schreiben der Deutschen Bahn vorgelesen, in dem steht, dass der Aufzug

...