Der Dirigent Joe Völker schmeißt hin

Oftersheim.Wer bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins (GV) Germania auf den Bericht des Dirigenten Joe Völker gewartet hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen musste der Vorsitzende Armin Wolf verkünden, dass man einen solchen nicht erhalten habe und auch der Chorleiter selbst war nicht vor Ort.

Der Grund: Schriftlich habe Dirigent Joe Völker sein Dienstverhältnis beim GV Germania gekündigt. Da in absehbarer Zeit kein Neustart der Singstunden möglich sein werde und Online-Singstunden für Chöre nicht in Frage kommen, könne er sich die Freitage für die Germania nicht mehr frei halten, habe Völker in seinem Schreiben erklärt. Eine Tatsache die einen Neustart nach Corona sicher nicht leichter macht, wie Armin Wolf findet.

Aber es gab auch erfreuliche Tagesordnungspunkte. Siggi Pietsch informierte im Vortrag der Geschäftsführung über die zahlreichen Termine und die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Der Bericht der Kassenwartin Michaela Regitz zeigte einen ausgeglichenen Haushalt 2019. Die Kassenprüfer bestätigten eine korrekte Kassenführung, sodass die uneingeschränkte Entlastung der Kassenverwalterin – und später auch des gesamten Vorstands – erfolgen konnte.

Großes Engagement

Armin Wolf lobte das Engagement der Mitglieder und Unterstützer. Das habe dazu beigetragen, dass das hohe Niveau der Veranstaltungen gehalten werden konnte. Er sprach den Germania-Fasching an, der Winterfeier, das Scheuerfest, die Liederweihnacht und den Weihnachtsmarkt – überall habe man sich hervorragend präsentiert.

Was die Zukunft bringt, ist noch sehr ungewiss. Geplant ist eine kleine Weihnachtsfeier für die Aktiven. Hier müsse man die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten. Man werde, wie auch beim Neustart des Singstundenbetriebs, kein Risiko eingehen. Ausfallen werden hingegen das Helferfest, der Weihnachtsmarkt und die Liederweihnacht. Und im kommenden Jahr plant der Verein ohne Winterfeier und ohne Germania-Fasching. Einzig die Generalversammlung stehe fest im Terminplan.

Bei den anschließenden Ehrungen für fleißigen Singstundenbesuch erhielten 20 Sängerinnen und Sänger ein Präsent. zg

