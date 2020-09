Der kirchliche Segen wird nicht fehlen

Oftersheim.Die Einschulungsfeiern für die Erstklässler der beiden Oftersheimer Grundschulen finden an diesem Freitag statt (wir berichteten). Da in diesem Jahr alles ein bisschen anders organisiert werden und deshalb auch der ökumenische Gottesdienst in der Kirche ausfallen muss, „was uns in der Seele wehtut“, wie der evangelische Pfarrer Tobias Habicht sagt, hat er sich gemeinsam mit dem katholischen Geistlichen Uwe Lüttinger eine Alternative überlegt: Die beiden bieten einen „Segen to go“ für die Kinder an. Gemeinsam mit seinem Kollegen steht er am Vormittag von 10.30 bis 12 Uhr vor dem Portal in der Christuskirche an einem Bistrotisch. „Wir sind gut sichtbar“, erläutert er. „Ich habe meinen Talar an und Uwe Lüttinger seine Albe und die Stola.“

Kinder und Eltern dürfen auf dem Weg zur Feier in der Friedrich-Ebert-Schule an den beiden, die an einem Bistrotisch stehen und von Weitem erkennbar sind. Wir legen den Kindern die Hände auf, segnen sie und wünschen ihnen alles Gute zum Schulstart.“ Außerdem bekommen die Abc-Schützen einen kleinen Reflektorengel für den Ranzen.

Aber auch die Kinder, die ab sofort in der Theodor-Heuss-Schule in die erste Klasse gehen, müssen auf kirchlichen Beistand nicht verzichten. Habicht und Lüttinger werden am Nachmittag von 14.30 bis 16 Uhr, wenn dort die Einschulungsfeiern stattfinden, direkt vor der Karl-Frei-Halle stehen und ebenfalls den „Segen to go“ anbieten. az

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020