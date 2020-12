Der Nikolaus kommt vors Haus

Oftersheim/Schwetzingen.Auch in der Vorweihnachtszeit müssen die Menschen mit ungewohnten Beschränkungen leben. Das bedeutet, dass die seit über 40 Jahren bestehende Aktion der Schwetzinger Nikolausgruppe nicht stattfinden kann. Damit die Kinder am 6. Dezember aber nicht ganz auf den Nikolaus verzichten müssen, haben sich der TSV Oftersheim, der Musikverein Oftersheim und der TV Schwetzingen (als Heimatverein der Gruppe) mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Schwetzingen entschieden, mehrere „Nikolaus-Teams“ auf die Straßen von Oftersheim (und Schwetzingen) zu entsenden.

Diese Teams werden in Oftersheim in der Regel aus Nikolaus, Knecht Ruprecht und Mitgliedern des Musikvereins bestehen. Ein oder zwei Musiker werden in einem gebührenden Abstand vor dem Nikolaus laufen und mit weihnachtlichen Liedern seine Ankunft ankündigen.

Kontakt über Fenster oder Balkon

Der Nikolaus wird keine Häuser und Wohnungen betreten, sondern mit den Kindern Kontakt über Fenster oder Balkon aufnehmen. Bei dieser Gelegenheit könnten die Kinder ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vortragen. Der Nikolaus wird dann ein kleines Präsent vor der Haustür hinterlassen, bevor er weiterzieht. „Wir bitten euch ausdrücklich darum, nicht mit den Kindern auf die Straße zu kommen“, appelliert Stefan Lauff vom TSV, der die Aktion zusammen mit dem Schwetzinger „Ober-Nikolaus“ Andreas Lin und Helmut Klee vom Oftersheimer Musikverein auf die Beine stellt, an die Eltern und Großeltern.

„Obwohl wir mit bis zu acht Teams durch die Straßen ziehen, wird es uns leider nicht möglich sein, das gesamte Straßennetz abzudecken“, sagen die Organisatoren und bitten darum, ihnen Ort und Straßen mitzuteilen, wo der Nikolaus hinkommen soll. Das kann in der jeweiligen Facebook-Gruppe der beiden Gemeinden erfolgen oder durch eine E-Mail an: geschaeftsstelle@ tv1864.de. Diese Angaben helfen den Organisatoren, die Straßen und Gemeindegebiete einzuteilen. zg

