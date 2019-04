Der Osterhase bringt leckeres Gebäck vorbei

Oftersheim.Über 80 Kinder holten sich am Ostermontag bei strahlendem Sonnenschein ihre Ostergeschenke bei den Kleintierzüchtern ab. Schon die Allerkleinsten freuten sich über die bunten Eier und das frische Ostergebäck, die ihnen die beiden Osterhasen (Katharina Bazioti und Helmut Schuhmacher) überreichten. Alle Kinder bestaunten die zahlreichen Hühner, Tauben, Wachteln und Kaninchen in der gepflegten Anlage. „Es ist herrlich, wenn so viel los ist bei uns“, freut sich Martina Straka, die Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins.

Natürlich dürfen sich Kinder die Tiere im Kleintierzuchtverein immer anschauen kommen und die Anlage ist stets offen für Familien, die das Ausflugsziel an den Oftersheimer Dünen schätzen und gerne eine Pause einlegen.

Was dauerhaft fehlt, ist züchterischer Nachwuchs. Obwohl der Kleintierzuchtverein im Gegensatz zu anderen Vereinen noch eine beachtliche Anzahl an Mitgliedern hat, nimmt doch der aktive Teil immer mehr ab, bedauert der stellvertretende Vorsitzende Alex Vida, der selbst Hühner und Hasen züchtet. „Die jungen Menschen sollten das schöne Hobby bei uns kennenlernen.“

Am Vatertag findet das beliebte Wellfleischessen statt, zu dem die ganze Familie eingeladen ist. Auch dann werden wieder Kinder, Hunde und Familien durcheinander und gemeinsam die Tiere bestaunen, leckeres Essen genießen und hoffentlich wieder kommen, um sich über die Tierzucht genauer zu informieren, heißt es in einer Mitteilung des Kleintierzuchtvereins. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019