Anzeige

Der Stift gleitet über das Papier, ich höre das leichte Kratzen und spüre, wie meine Hand den Schwung vollendet – fertig ist ein kleines „e“. Seit kurzem bin ich total begeistert von der Kunst des „Brushletterings“, bei der man mit einem Pinselstift (englisch: brush – Pinsel) Buchstaben malt. Die normale Handschrift kann man da nicht zu Hilfe nehmen, man muss jeden einzelnen Buchstaben mit einer neuen Technik schreiben lernen.

Besonders das Verbinden der einzelnen Buchstaben zu kleinen Kunstwerken aus einzelnen Worten oder Zitaten steht dabei im Vordergrund. Dabei tut das gerade deswegen so gut, weil man in der heutigen Zeit immer weniger die eigene Handschrift bemüht. Eine immer größere Rolle spielen Computer und Smartphones beim Schreiben. Die Einkaufsliste wird da eben schnell ins Handy getippt und statt eines Briefs geht eine E-Mail raus.

Nichts gegen diese praktischen Möglichkeiten, aber die Folge davon kann sein, dass die eigene Handschrift regelrecht zur „Sauklaue“ verkümmert. In Finnland lernen Schüler ja seit wenigen Jahren nur noch Druckschrift, nicht mehr die schwungvolle und verbundene Schreibschrift. Ob es dort auch schon Schönschreiber gibt wie beispielsweise in Berlin, die dann Briefe in schöner Schreibschrift für ihre Kunden verfassen? Dabei ist die Schrift immer auch Ausdruck des Denkens. Studien in den USA und Kanada haben gezeigt: Wer flüssig schreibt, kann sich Texte besser einprägen und ihren Sinn erfassen. Umgekehrt kann eine Schrift, die Wörter in Buchstaben schreddert, den Gedankenfluss behindern. Vielleicht lohnt es sich also gleich doppelt, den Pinselstift in die Hand zu nehmen und den richtigen Schwung zu üben.