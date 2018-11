Der Seniorentreff besteht auch in der Zukunft

Oftersheim.Die Einrichtung eines Altenzentrums hat der Gemeinderat am 11. September 1973 beschlossen. Im gemeindeeigenen Wohnblock im damaligen Neubaugebiet „Südost“ wurde In den Giesen 2 eine Vier-Zimmer-Wohnung dafür umgestaltet und ausgebaut. Ein großer Aufenthaltsraum bot Platz für 48 Personen. Die Eröffnung fand am 12. November 1973 statt.

Die Begegnungsstätte wurde in der Anfangszeit täglich von 15 bis 20 Männern und Frauen besucht. Für die Betreuung sorgten die freiwilligen Helferinnen des evangelischen und katholischen Frauenkreises. Im Jahr 1974 hat Anna Schäufele das Amt übernommen.

Nach vierjährigem Bestehen stand im Juni 1977 der Umzug in das Sanierungsobjekt Mannheimer Straße 59 an. Die Betreuung der Senioren blieb bei Anna Schäufele und wurde nach deren Tod von ihrer Tochter Helga Schäufele weitergeführt. Diese neue Begegnungsstätte bot Platz für rund 70 Personen.

Am 4. April 2005 zog die Einrichtung aufgrund von Umbaumaßnahmen am Rathaus in die Cafeteria des Siegwald-Kehder-Hauses um und verblieb dort; anfangs noch unter der Leitung von Helga Schäufele, nach deren Eintritt in den Ruhestand unter neuer Führung von Doris Kerschgens und Heidemarie Rehmann, die später alleine die Betreuung der Senioren übernommen hat.

Der Name dieser Einrichtung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt von „Alten-Tagesstätte“ über „Altenzentrum“ bis zum „Seniorentreff“, wie die Begegnungsstätte heute heißt.

Mit Eintritt in den Ruhestand von Heidemarie Rehmann zum Ende des Jahres wird die Gemeinde das Betreuungskonzept überarbeiten. Aber sicher ist: Der Seniorentreff wird weiter bestehen und Interessierte sind herzlich eingeladen, dieses Angebot montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr in der Cafeteria des Siegwald-Kehder-Hauses zu nutzen. zg

