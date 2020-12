Der Umbau der Mozart-Apotheke ist optimal gelungen

Oftersheim.Seit Dr. Heinrich Ober die Mozart-Apotheke im Jahr 1951 gründete, hat sie sich zu einem festen Bestandteil des Oftersheimer Geschäftslebens mit vielen Stammkunden etabliert. Sie wurden in den vergangenen drei Monaten Zeugen des Umbaus, haben nach und nach die grundlegenden Veränderungen gesehen. Größer ist der Überraschungseffekt dagegen für jene Patienten, die - wie beispielsweise jetzt in der Erkältungszeit - nur gelegentlich in die Apotheke kommen. Sie betreten plötzlich einen großzügigen und modern gestalteten Verkaufsraum. Der Umbau ist nahezu abgeschlossen.

Ein paar sichtbare Beispiele: Der halbrunde Tresen ist einem geraden gewichen, dadurch wurden vier Kassenplätze (bisher zwei) mit Displays für diskrete Beratungsgespräche geschaffen. Ein geschwungenes Element ist dennoch geblieben: An der Decke sieht man Notenlinien als gestalterisches Moment, die einen Bezug zum Namensgeber der Apotheke, dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, herstellen.

Der Boden in einer modernen Holzoptik ersetzt die Steinfliesen. Insgesamt strahlt die Atmosphäre eine zeitgemäße Behaglichkeit aus. Das ausgeklügelte Beleuchtungskonzept verbreitet warmes Licht. Und durch die Umstrukturierung von Regalen und Verkaufsständern, die nun größtenteils in die Wände integriert sind, wirkt der Raum viel größer.

„Alles fing damit an, dass wir die aktuellen Vorgaben der Aufsichtsbehörden nicht mehr erfüllen konnten“, erklärt Dr. Tobias Ober, der die Apotheke nach seinem Vater Dr. Wolf-Dieter Ober in dritter Generation betreibt. Er führt unter anderem die vorgeschriebenen 1,50 Meter Diskretionsabstand bei der Beratung an. „Das hatte zunächst einmal nichts mit Corona zu tun. Aber viele Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, helfen uns natürlich auch bei der Einhaltung der Pandemie-Regeln.“

Ein großer Wurf

Statt vieler kleiner Modifikationen sollte es den großen Wurf geben, inklusive Erneuerung der Abwasserrohre und kompletter Elektrik. Mit Lars Tatjes aus der Nähe von Aschaffenburg hat er einen Architekten gefunden, der sich auf Apothekeneinrichtungen spezialisiert hat. „Er kennt die rechtlichen Vorgaben, die mit dem Regierungspräsidium abgestimmt sind, die Bedürfnisse unserer Branche und er hat die Ideen unseres gesamten Teams umgesetzt, in vielen Teilen auch optimiert“, sagt der Bauherr lachend. „Seine Vorschläge, sei es bei der Gestaltung, sei es bei der Materialauswahl, waren sehr gut“, lobt er.

Im hinteren Bereich, der nicht einsehbar ist, gibt es jetzt einen Beratungsraum für diskrete Gespräche. Dort erklären geschulte Mitarbeiter von Tobias Ober den Kunden beispielsweise das Anlegen von Kompressionsstrümpfen, die Funktionsweise von Blutzucker-Messgeräten oder den Umgang mit Insulinpens.

Das Herzstück der neuen Apotheke ist für die Kunden unsichtbar: das computergesteuerte Warenlager. In einem fast vier Meter hohen, verglasten Regalsystem lagern auf knapp sieben Quadratmetern rund 9500 Medikamentenschachteln. Nachdem die Mitarbeiter im Verkaufsraum oder im Büro für die aushäusigen Bestellungen das benötigte Arzneimittel eingetippt haben, setzt sich mit einem Mausklick ein Greifarm in Bewegung und wirft die angeforderte Schachtel aus. Das garantiert schnelles Handeln zum Vorteil der Kunden, die trotz aller Technik nach wie vor im Vordergrund stehen. „Denn so bleibt uns für die Beratung mehr Zeit“, freut sich Dr. Tobias Ober. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020