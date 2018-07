Anzeige

Oftersheim.Die Siegerehrung für die Teilnehmer beim ADAC-Fahrradturnier des MSC fand in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Grundschule und der Theodor-Heuss-Schule statt und sie wurde für die Kinder ein Erlebnis, das teilt der MSC mit.

Sportleiter Werner Schwarz hatte mit seinem Helferteam an zwei Tagen die 190 Mädchen und Jungen während des Schulunterrichts auf dem Parcours nach dem Reglement des ADAC Nordbaden begleitet.

Die Geehrten Jahrgang 2007/2008 (Mädchen): 1. Ella Bante, 2. Sophie Kukuk, 3. Laura Weber. Jahrgang 2009/2010 (Mädchen): 1. Ricarda Rimmler, 2. Carla Roser, 3. Nina Martinez-Naujok. Jahrgang 2003 – 2006 (Jungen): 1. Urmut Seidov, 2. Sky Burkart. Jahrgang 2007/2008 (Jungen): 1. Mattis Hustede, 2. Julian Kudlek, 3. Jonas Döringer. Jahrgang 2009/2010 (Jungen): 1. Robert Phelps, 2. Bodo Kohlstetter, 3. Johannes Zeitz. rk

Beim Fahrradturnier, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, habe man beobachtet, dass es bei den Kindern manchmal an Konzentration, Reaktion und dem sicheren Beherrschen des Fahrrades mangele. Um den Schülern diese Fähigkeiten spielerisch beizubringen, gebe es die Fahrradturniere; die ADAC-Ortsclubs stünden mit ihren Helfern zur Verfügung. Dadurch sollen sich die Kinder im täglichen Straßenverkehr sicherer fühlen und Unfälle oder Stürze vermeiden können..