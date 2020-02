Die Boxen hatten’s in sich

Kaum hatte ich für den Artikel mit Ludwig Kuhn über seinen Tinnitus gesprochen, war ich auch schon selbst betroffen: Bei einem Konzert in Wiesbaden stand ich wohl zu nah an den wummernden Lautsprecherboxen. Die Quittung bekam ich noch am selben Abend – ein unangenehm helles Piepsen begleitete mich auf der Heimfahrt und auch am nächsten Tag war der akute Tinnitus noch da. Ich nahm es gelassen; schließlich wusste ich, dass das nervige Geräusch wieder verschwindet. Am schlimmsten war es wohl abends. Müde und kaputt zurück vom Konzert, fiel ich ins Bett und wäre am liebsten direkt eingeschlafen, aber der helle Ton lechzte immer wieder nach meiner Aufmerksamkeit und drängte sich in den Vordergrund. Da war ich nach zwei Tagen dann doch froh, als der Tinnitus endlich seine Sachen gepackt hat und aus meinem Kopf ausgezogen ist.

Nachdenklich werden lässt mich die Erfahrung aber allemal: Menschen, die von Tinnitus betroffen sind, hören die Ohrgeräusche andauernd. Sie sind da und bleiben – man muss sie akzeptieren.

Hut ab vor Ludwig Kuhn und all jene, die es schaffen, trotz des permanenten Klingelns ein erfülltes Leben zu führen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020