„Die drei Prozent wollen wir hier nicht“

Oftersheim.Ganz gleich, wie wünschenswert ein Jugendplatz in der Gemeinde ist, die Vielzahl der Anrainer am Bolzplatz an der Bahnlinie im Gebiet Nord-West wollen ihn jedenfalls nicht bei sich. Davon überzeugten sich Bürgermeister Jens Geiß, Mitglieder aller Fraktionen im Gemeinderat und der Jugendgemeinderat. Sie waren der Bitte der Gemeinschaft von „alteingesessenen“ Bürgern um Petra und Wolfgang

...