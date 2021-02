Die Erdbewegungen in Oftersheim werfen Fragen auf

Oftersheim.Der Tagesordnungspunkt „Anfragen“ nahm in der vergangenen Gemeinderatssitzung einigen Raum in Anspruch. Zunächst bat Herbert Gieser (CDU), die Verwaltung solle ein Auge auf den Golfplatz werfen. Bei den großen Mengen an Erdbewegungen handele es sich offenbar eher um eine Erdentsorgung als um eine Modellierung, wie es angekündigt war. Die gleiche Auffassung vertrat auch Michael Seidling (Freie

