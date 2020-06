Die Freude zu helfen

Oftersheim.Der Hungermarsch in gewohnter Weise muss in diesem Jahr coronabedingt entfallen (wir berichteten), aber der Kern bleibt unter dem Begriff „Tag der Solidarität“ bestehen. Am Sonntag, 28. Juni, um 10.30 Uhr findet auf dem Hof der Friedrich-Ebert-Schule ein Gottesdienst im Freien statt.

Die Feier wird vom evangelischen Pfarrer Tobias Habicht mitgestaltet, ebenso wie mit Liedern vom Chor „DaCapo“ und den Fürbitten von Gemeindesprechern. „Auf diese Weise“, heißt es in der Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit, „werden die Hauptanliegen erhalten bleiben: Das Lob Gottes und die Freude daraus, dass wir anderen helfen dürfen.“

Unterstützung für sechs Projekte

Unterstützung bekommen die Menschen in Dourtenga in Burkina Faso und ihr Komitee, das die Partnerschaft mit Brühl aufrechterhält; die Nonnen des Ordens vom kostbaren Blut, die junge Menschen in Tansania und Kenia schulisch und beruflich bilden; die Franziskaner, die seit vielen Jahren die Aids-Kranken im Umfeld von Johannesburg in Südafrika versorgen und pflegen; die Benediktiner des Klosters Mvimwa in Tansania und ihre Lehrer, dazu die Caritas von Karansebesch in Rumänien und schließlich der Kinderrechtsorganisation Kira, die in Westafrika junge Menschen aus Unterdrückung und Ausbeutung befreit. zg

