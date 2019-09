Die Fütterung gehört zu den Höhepunkten

Oftersheim.Das Herbstfest beim Wildgehege ist der Renner. Der Förderkreis verzeichnete am Sonntag ein ständiges Kommen und Gehen. Viele Familien hatten wieder einen Ausflug eingeplant zu den Wildschweinen und zum Rotwildgehege am Heuweg. Das Wetter passte auch. Ab und zu blinzelte die Sonne hervor. Der Wind raschelte in den Bäumen. Es blieb den Nachmittag über trocken.

Wie immer wurden die

...