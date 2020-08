Die Hirsche lassen sich’s im Schatten mal so richtig gut gehen

Oftersheim.Genauso geht’s bei diesen Temperaturen! Träge vor sich hindösend hat sich diese Hirschgemeinschaft – zwei Bullen, die Kuh und zwei Bambis – ein schattiges Plätzchen im Wald gesucht und bequem gemacht und lässt den Tag einfach hinplätschern. Dieser niedliche Schnappschuss ist Thorsten Assfalg aus Ketsch bei einem Ausflug ins Naherholungsgebiet Schwetzinger Hardt gelungen.

Auch wir Menschen scheinen uns ein Beispiel an den Tieren zu nehmen. Betrachtet man das Geschehen auf den Straßen, glaubt man, sich zuweilen in einem Film wiederzufinden, der in Zeitlupe abgespielt wird. Radfahrer und Fußgänger bewegen sich gemächlich fort. Allein motorisierte Verkehrsteilnehmer sind nach wie vor hektisch unterwegs. Hier wünscht man sich ein bisschen mehr Gelassenheit. Ein kleiner Tipp: Vielleicht würde es manchen Autofahrern bei der Entschleunigung helfen, wenn sie mal beim Wildgehege vorbeischauen und sich bei den Hirschen abgucken, wie’s funktioniert. az/Bild: Assfalg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020