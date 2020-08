Die Kerne springen im Backofen wie Zicklein

Oftersheim.„In unserem Garten im Oberen Wald wächst dieser goldgelb gestreifte Ölkürbis. Wir haben seinen Samen aus der Steiermark beim vergangenen Urlaub mitgebracht“, schreibt uns unsere Leserin Yvonne Wierer. Diese Kürbisse werden nur mittelgroß, keine Kaventsmänner also, haben aber andere Besonderheiten.

Die Steiermark ist für ihr Kernöl – so sagen die Österreicher zum Kürbiskern-Öl – bekannt. Eine Besonderheit ist, dass die Kerne keine Schalen haben und können so nach dem Rösten gleich gepresst werden. Heraus kommt ein leckeres, dunkles, nach Nuss schmeckendes Öl. Scherzhaft gesagt sieht es aus wie Altöl. Das Kernöl darf nicht erhitzt werden und ist so für die kalte Küche ein Genuss.

„Probieren Sie mal Vanilleeis mit Kürbiskern-Öl – lecker“, empfiehlt Yvonne Wierer. „Lustig ist es auch, wenn die Kerne zum Trocknen in den Backofen kommen. Dann springen sie wie übermütige Zicklein. Zum Knabbern, mit Salz bestreut – ein Gedicht“, schwärmt sie. zg/az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.08.2020