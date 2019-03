„Die Kiefern werden einfach umkippen“

Oftersheim.Schönes Wetter, aber kein schönes Thema hatte die jüngste Waldbegehung mit Forstdirektor Sebastian Eick und Revierförster Achim Freund, zu der Bürgermeister Jens Geiß am Treffpunkt bei den Kleintierzüchtern rund 15 Teilnehmer, darunter sechs Gemeinderäte, begrüßte. Die Trockenheit des vergangenen Sommers sei auch am Hardtwald nicht spurlos vorübergegangen, so Geiß. Die beiden Forstexperten

...