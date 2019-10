Die Kleinsten erobern die Herzen im Sturm

Oftersheim.Das Wochenende begann mit dem Comedy-Star Christian Habekost und endete am Sonntag mit einem Fest für die Familie. In der Kurpfalzhalle feierte die evangelische Kirchengemeinde ihren Basar. Der Morgen fing an mit einem Gottesdienst, an dem Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf und Pfarrer Tobias Habicht, Kirchengemeinderat Marcus Fackel und Vikarin Sophia Leppert mitwirkten.

Unter dem Motto „Wir

...