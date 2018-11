Die Macht hat jetzt Grün-Weiß

Oftersheim.Schon kurz vor 11 Uhr beschallte der stellvertretende Vorsitzende von CC Grün-Weiß, Fabricio Fallico, den Rathausplatz mit Stimmungsmusik vom Band. Nach und nach kamen zahlreiche Besucher, die sich das Spektakel in der Ortsmitte nicht entgehen ließen. Die Vorfreude war greifbar.

Den Beginn einer ganz besonderen Kampagne für die Karnevalisten der Hardtgemeinde markierten dann gestern pünktlich um 11.11 Uhr Salutschüsse: Die Fasnachter feiern bis Aschermittwoch ihr Jubiläum – vor nunmehr 4 mal 11 Jahren wurde der Verein gegründet.

Und angesichts dieses närrischen Geburtstags durfte es zum Auftakt gerne mal etwas lauter werden. Dafür war die I. Churfürstlich Privilegierte Böllerschützen Compagnie Churpfalz zuständig, die es mit ihren Salutschüssen – weithin hörbar – ordentlich krachen ließ. Auch die Guggemusiker der „Altlossema Rhoigeischda“ trugen ihren Teil zu einem gelungenen Start in die fünfte Jahreszeit bei, der von herrlichem Spätsommerwetter begleitet wurde.

Die Frühaufsteher unter den Besuchern waren am Morgen noch skeptisch angesichts des Regens, doch der Himmel präsentierte am späten Vormittag sein schönstes Blau, die Sonne schickte wärmende Strahlen zur Narrenschar hinunter. Die äußeren Bedingungen hätten optimaler kaum sein können, als Bürgermeister Jens Geiß mit einem riesigen Schlüssel aus „seinem“ Rathaus kam – bereit, ihn und damit die Macht im Rathaus in diesem Jahr „einfach so“ den Karnevalisten zu überlassen, wie er ankündigte. Er sei nämlich von einer gerade überstandenen Krankheit noch geschwächt.

Gegenleistung? Fehlanzeige!

Als Gegenleistung erwarte er jedoch, dass sich 20 Mitglieder der Grün-Weißen am Montagmorgen pünktlich um 8 Uhr im Rathaus einfinden, um in der Verwaltung ihren Dienst abzuleisten. Als Geiß darum bat, Freiwillige mögen nun vortreten, wurde es plötzlich sehr ruhig.

Und so kam es doch noch zum unvermeidlichen Tauziehen um den Schlüssel. Den ungleichen Kampf entschieden die Fasnachter mit ihrem Präsidenten Jürgen Abel, unterstützt von der noch eine Woche amtierenden Präsidentin Julia I. sowie Mädchen der Grün-Weiß-Garde, den Sternenflitzern und den Hexenkindern, für sich.

Nachdem dann die vorübergehende Machtfrage – bis Aschermittwoch, 6. März, im kommenden Jahr – geklärt war, luden die Grün-Weißen die Besucher noch zu einem Umtrunk wenige Meter weiter ins Haus 59 in der Mannheimer Straße ein, ehe sie sich zum vereinsinternen Ordens- und Ehrennachmittag getroffen haben.

