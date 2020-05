Oftersheim.Schon wieder ist eine Woche um. Was gibt mir eigentlich noch Kraft in diesen langen Wochen, deren Ende nicht abzusehen ist? Neulich sagte jemand: Eure Wochen-Mails geben mir Kraft – bitte macht das weiter, auch wenn wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Das hat mich sehr gefreut (und auch berührt), und ich verspreche: Ein wöchentlicher Newsletter geht weiter.

Ich merke: Es gibt mir Kraft, dass ich wieder mit anderen Menschen gemeinsam beten darf. Es gibt mir Kraft, in unserer Kirche ermutigende Worte zu hören. Ein ermutigendes Wort im Gottesdienst am Sonntag kam aus den Psalmen: Der Herr ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten? Unsere Vikarin Sophia Leppert hat diesen Gottesdienst mit uns gefeiert.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten? Der Psalm gehört zum Sonntag Exaudi. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Ich empfinde diesen Sonntag immer als besonders und auch ein wenig schwermütig. Die Erzählung vom Himmelfahrtstag berichtet, wie der auferstandene Jesus in den Himmel entrückt wird – seine Freunde sind wieder allein und kehren etwas ratlos in ihr altes Leben zurück. Erst an Pfingsten, zehn Tage später, werden sie zu begeisterten Zeugen des Evangeliums – der Heilige Geist vertreibt die Angst und ermutigt sie, ihre Häuser zu verlassen.

Ich denke immer: Sie müssen sich allein gefühlt haben in diesen Tagen dazwischen. Orientierungslos. Jesus ist auferstanden – aber nicht mehr da. Er hat zwar versprochen, dass er sie nicht alleine lässt – aber es ist noch nicht zu spüren. Das müssen sie aushalten. Mich erinnert das an mein Erleben in diesen Tagen. Ich habe an Ostern gesungen und gespürt: Christ ist erstanden. Das Leben ist stärker als der Tod. Ich habe die Verheißung und das Versprechen gehört: Er lässt uns nicht allein, er ist dabei. Wir werden staunen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Aber von der Gemeinschaft, dem Trost, der Freude ist im Moment so wenig zu spüren. Ich muss das aushalten. Wir alle müssen das aushalten. Das Aushalten gehört dazu.

Es wird nicht nur zehn Tage dauern

Es wird nicht nur zehn Tage dauern, sondern es wird dauern, so lange es eben dauert. Bis wir wieder voller Begeisterung zusammen kommen, unbeschwerte Freude und Gemeinschaft spüren können. Bis wir unsere Häuser verlassen und auf den Straßen feiern können. Es wird dauern. Aber es gilt, auch in dieser langen Zwischenzeit: Der Herr ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten? Ermutigende Worte in einer besonders mühsamen Zeit . . . solche Worte und Botschaften will auch unser nächster Gemeindebrief, der in Druck ist, in Ihre Häuser bringen.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten? Ich bin froh über das Vertrauen, das aus diesen Worten spricht. Dieses Vertrauen stellt mich auf einen festen Grund und lässt mich meine Geborgenheit in Gottes guten Mächten spüren, wie Bonhoeffer es formuliert hat. Von diesen guten Mächten wunderbar geborgen, getrost zu erwarten, was kommt – das tut gut und gibt mir Kraft und Halt. Ich glaube, wir brauchen diese Kraft und diesen Halt im Moment aus vielerlei Gründen.

Auch, um uns zu wappnen gegen die Verschwörungsmythen, die im Netz und auf der Straße verkündigt werden und uns unter bösen Mächten vermuten. Dass Kirche an dieser Stelle Position bezieht, im Großen wie im Kleinen, und eine deutliche Grenze setzt, wenn Verschwörungsglaube sich mit rechtsextremen oder antisemitischen Klischees verbindet, finde ich wichtig. Unser Landesbischof hat vor zehn Tagen einen bedenkenswerten Brief an die Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst geschrieben.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Gut, wenn wir dieses Licht und Heil spüren können. In vielen Häusern ist von Licht und Heil inzwischen nichts mehr zu spüren. Und in vielen Ländern ist die Not der Menschen durch Corona noch größer geworden, als sie sowieso schon war. Wenn Sie helfen möchten: Auf der Website unserer Landeskirche finden Sie die Möglichkeit dazu: www.ekiba.de

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und so wünsche ich Ihnen in dieser Woche viele Erfahrungen von Licht und Heil, von Trost, Ermutigung und Zuversicht, gerade in diesen Zwischentagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Bleiben Sie gesund – bleiben Sie behütet. Und seien Sie aus dem Pfarramt sehr herzlich gegrüßt, auch von Sophia Leppert und Tobias Habicht.

