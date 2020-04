Die Natur entdecken

Oftersheim.In Ermangelung an Terminen und Beschäftigungsangeboten entdecken zurzeit viele Menschen ein längst vergessen geglaubtes Kleinod wieder – die Natur.

Flora und Fauna bieten so viele lohnenswerte Einblicke, die einerseits zur Entschleunigung beitragen und andererseits auch Freude bereiten. So wie dieses Bildmotiv, das Ralf Lackner mit seiner Kamera eingefangen hat. Hier bedient sich ein Insekt am Blütennektar. Haben Sie einen schönen Wochenanfang, achten Sie auf sich und auf die scheinbaren Kleinigkeiten – und vor allem bleiben Sie gesund. az/Bild: Lackner

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.04.2020