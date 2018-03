Die Rekordmarke nur knapp verpasst

Besonders beliebt bei den Lesern sind Krimis, dabei vor allem regionale Krimis. Unangefochtener Spitzenreiter sind schon seit Jahren alle Titel von Wolfgang Burger und Nele Neuhaus. Krimis und Thriller werden auch als Hörbücher besonders gerne entliehen.

Beliebteste Romane waren im vergangenen Jahr Sebastian Fitzeks „Das Paket“ und Lucinda Rileys „Die Schattenschwester“. Carmen Korns Auftaktband zu einer Trilogie „Töchter einer neuen Zeit“ war ebenfalls kaum im Regal zu finden.

Das beliebteste Sachbuch hat Monika Bittl verfasst, es heißt „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“. Die Autorin kommt am Dienstag, 17. April, zu einer Lesung in den Bürgersaal.

Trendthema im Sachbuchbereich war „Kochen mit dem Thermomix“, aber auch Bastelbücher und Titel aus den Bestsellerlisten sorgen für gute Ausleihzahlen.

Im Kinderbereich besonders oft entliehen waren alle Bände von „Gregs Tagebuch“. Aber auch Serien wie „Der kleine Drache Kokosnuss“, „Die Olchis“, „Pumuckl“, „Die Krumpflinge“ oder „Cowboy Klaus“ wurden besonders oft mitgenommen. az/zg