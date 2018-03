Anzeige

Oftersheim.Den ursprünglich vereinbarten Termin mit unserer Zeitung muss Alexandra Diewald um zwei Unterrichtsstunden nach hinten verschieben. Die neue Rektorin der Friedrich-Ebert-Schule springt für eine erkrankte Kollegin ein – Deutsch in der ersten und in der vierten Klasse. „Das mache ich gerne“, sagt sie dann, als wir uns in ihrem Büro treffen. „So lerne ich die Schüler kennen.“ Und die gehen vor.

Am 1. Februar hat die 33-Jährige das Amt übernommen, zuvor war sie in Waldangelloch, einem Stadtteil von Sinsheim, ebenfalls als Rektorin tätig. „Aber als ich gehört habe, dass die Stelle in Oftersheim frei wird, war das für mich wie ein Sechser im Lotto“, strahlt die Pädagogin.

Zur Person: Alexandra Diewald Alexandra Diewald ist am 16. Janu-ar 1985 in Saarbrücken geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Lehramt für Grund- und Hauptschule. Das Referendariat absolvierte sie 2009/2010 in Grünwinkel im Südwesten von Karlsruhe. Von 2010 bis 2015 unterrichtete sie an der Rheinauschule in Mannheim. Ab 2015 war sie Schulleiterin an der Grundschule in Waldangelloch. Seit 1. Februar 2017 ist sie Rektorin der Friedrich-Ebert-Schule. Außerdem ist sie Fachberaterin im Schulamt Mannheim für Deutsch und Sachunterricht. az

Dafür gibt es drei Gründe: Zum einen wohnt sie in Schwetzingen, hat jetzt also einen wesentlich kürzeren Weg zu „ihrer“ Schule. Zum zweiten habe sie gemerkt, dass ihr eine größere Schule wie die Friedrich-Ebert-Schule in Oftersheim mehr liegt. Gleichzeitig betont sie aber auch: „Es war eine tolle Zeit in Waldangelloch.“ Und schließlich kommt hinzu, dass das Schulprofil ein ähnliches ist. „Wir hatten uns in Waldangelloch auch die bewegte Schule auf unsere Fahnen geschrieben. Damit kann ich mich identifizieren“, sagt Alexandra Diewald, die in ihrer Freizeit selbst gerne aktiv ist: Sie hat sich einer Laufgruppe in Schwetzingen angeschlossen, außerdem spielt sie gerne Tennis.