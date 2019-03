Die Stunde der Erde

© Koch-Mattern

Hallo Kinder! Habt ihr schon mal was von der „Earth Hour“, also der „Stunde der Erde“ gehört? Um 20.30 Uhr machen morgen viele Menschen schon zum 13. Mal für eine Stunde das Licht aus und setzen so ein Zeichen gegen den Klimawandel. Klimawandel bedeutet, dass es auf der Erde sehr schnell immer wärmer wird – und das ist überhaupt nicht gut. Dadurch schmelzen nämlich Eis und Schnee in Grönland, am Nordpol und am Südpol. Eine schlimme Folge sind die Wetterveränderungen. Vielleicht habt ihr ja selbst gemerkt, dass es im Sommer jedes Jahr heißer und trockener wird. Weil der Regen zum Beispiel in Afrika immer öfter ausfällt, werden die Ernten schlechter und die Menschen haben nicht genug zu essen. Es gibt aber auch immer mehr Waldbrände, Erdrutsche und Überschwemmungen. Wir Tiere leiden auch ziemlich unter den Folgen des Klimawandels: Eisbären verlieren dadurch zum Beispiel ihr Zuhause. Deshalb werde ich morgen auch bei der „Earth Hour“ mitmachen und in meinem Fuchsbau das Licht ausschalten. Macht doch auch mit und schaltet euren Fernseher aus. Ihr könntet zum Beispiel bei Kerzenschein etwas lesen oder mit euren Freunden eine richtige „Earth Hour“-Party veranstalten!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019