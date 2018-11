Die Vertreibung konnte sie nicht auseinanderbringen

Oftersheim.„Wir haben alles richtig gemacht“, das sagen Anna und Heinrich Friedrich nach 65 Ehejahren. Heute feiern beide das Fest der Eisernen Hochzeit, schauen sich noch genauso gerne an, wie vor über sechs Jahrzehnten, als Heinrich die Freundin seiner Schwester – Anna Repper – kennenlernte.

In Kunewald, Mähren, geboren, das heute Kunín heißt, hat das Paar viel erlebt, spricht von der Vertreibung und dem Neuanfang, jedoch nicht mit Verdruss oder Bitterkeit. Heinrich erinnert sich: „Wir waren Nachbarn, kannten uns schon lange“, spricht er von der Gastwirtschaft, die seine Eltern betrieben, wo Anna regelmäßig mit seiner Schwester zusammentraf. Dann kam die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg, die beide auseinanderriss – Anna kam nach Bayern, Heinrich nach Hockenheim. Beide können sich an die Flucht und die Ängste, die sie begleiteten noch gut erinnern, doch das Leben sollte eine positive Wendung nehmen. Anna bekam eine Stelle in Mühlacker bei Pforzheim als Bedienung. Die Freundschaft zu Heinrichs Schwester war geblieben, „Anni“ kam oft zu Besuch und lernte dabei Heinrich näher kennen.

An eine Saison, die sie auf Borkum in der Gastronomie arbeitete, erinnert sich Anna sehr gerne. Danach entwickelte sich alles recht schnell, Heinrich hat das halbe bis ein Jahr vor Augen, das es dauerte, bis die Hochzeitsglocken am 21. November 1953 läuteten. „Wir hatten eine ganz kleine Wohnung, zwei Zimmer, in denen im Winter die Wände und Fenster einfroren“, schildert Anna, dass „man quasi nichts hatte, außer sich selbst.“

Immer in Lohn und Brot

Ein Jahr später kam die Tochter Adelheid zur Welt. Gelebt hat die kleine Familie in Leimen. Bis 1957 war Friedrich als Zimmermann in der Nähe der Schweizer Grenze beschäftigt. Seine Frau verdiente ein Zubrot bei „Homaco“, einer Metallwarenfabrik in Leimen. Später wechselten beide ihren Arbeitsplatz und blieben dort bis zur Rente: Sie arbeitete als Kassiererin im Hallenbad Leimen und er in Wieblingen als Lagerverwalter. „Wir waren nie arbeitslos“, sind beide froh, immer eine Anstellung gefunden zu haben. Die beste Basis für Wohneigentum.

Mit der Heirat und dem Umzug der Tochter 1977 nach Oftersheim stand die Überlegung an, in deren Nähe zu ziehen. „Ich habe Pläne einer Wohnungsbaugesellschaft gesehen und dann haben wir uns für die Eigentumswohnung hier in Oftersheim entschieden“, schildert Heinrich. Der Umzug folgte 1983. Neben dem beruflichen Alltag nutzte Anna ihren Arbeitsplatz im Hallenbad für ihr Hobby Schwimmen. Und dann ist da noch der Einsatz für die Annäherung von Deutschen und Tschechen, für die sich Heinrich sehr engagierte. „Erst vor Ort in Leimen für unsere Gemeinde“, sagt er und zeigt Bilder von der Heimatstube, die unter seiner Ägide in St. Ilgen entstand. Mit dem Älterwerden entfiel auch die Möglichkeit diesen Erinnerungsschatz zu hegen: „Nachwuchs gibt es ja leider nicht, der dafür Interesse hat, die jungen Leute sind alle hier geboren und aufgewachsen“, erklärt Heinrich.

Mit seinem Gespür für Menschen schaffte er es in der alten Heimat Kunín Kontakte zu knüpfen. Das führte zu einer Geldspende für Kirchenglocken in Tschechien, der Kunewaldstraße in Leimen, dem Umsiedeln der Heimatstube nach Tschechien, sowie der „Brücke der Freundschaft“ in Kunín. Diese aktiv gelebte Völkerverständigung wurde mit der Ehrenbürgerwürde für Heinrich und Anna in Kunín gewürdigt. Dazu kommt die Würdigung der Bundesrepublik, die Heinrich Friedrich den Verdienstorden verlieh.

Heute lesen beide gern, machen gemeinsam mit kleiner Hilfe ihren Haushalt und kochen. Denn die vergangenen Jahre haben von beiden gesundheitlich einiges gefordert: „Aber es geht uns wieder gut“, sind sie froh, auch diese Herausforderung gemeistert zu haben. Eigentlich sollte auch die Eiserne Hochzeit groß gefeiert werden, doch wegen der Erkrankungen beider hatten sie erst einmal nichts geplant. Nun geht’s im engsten Kreis gemütlich ins Restaurant und im kommenden Jahr folgt eine Nachfeier mit den liebgewordenen Freunden aus Kunín. Die Heimatzeitung gratuliert und wünscht das Beste. zesa

